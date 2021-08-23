Омича, насмерть сбившего школьницу на велосипеде, приговорили к 7 годам заключения

За сбитую школьницу омич получил внушительный срок и должен заплатить семье погибшей 1 миллион. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже давно продолжается разбирательство по делу 39-летнего жителя поселка Черлак в Черлакском районе Омской области. Там 17 июня 2020 года произошло серьезное ДТП. Сельчанин под действием коктейля из наркотиков и алкоголя сел за руль и отправился кататься по поселку. В тот роковой вечер он отвлекся на зеркало заднего вида и на улице 50 лет Октября вылетел на обочину, где сбил 17-летнюю школьницу на велосипеде. Девушка, к сожалению, скончалась.

В Черлакском суде рассмотрели дело и пришли к выводу о виновности водителя, сообщают в пресс-службе прокуратуры. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на 2 года лишили возможности управления автомобилем. Помимо этого сельчанин должен выплатить семье погибшей 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.