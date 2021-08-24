Пестициды и агрохимикаты надо применять правильно

Управление Россельхознадзора по Омской области проводит работу по информированию хозяйствующих субъектов, участников ВЭД о необходимости регистрироваться в информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). За июль-август от сельхозтоваропроизводителей региона уже поступило 40 заявлений на такую регистрацию.

С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон N 522-ФЗ для контроля за безопасным обращением с этими веществами. А уже с 1 июня в Управлении Россельхознадзора открылся прием заявок от предприятий для включения их в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов. Реестр формируется на базе системы «Цербер», в которую на сегодняшний день внесено более 1170 объектов. Юрлица и предприниматели могут подать заявления на регистрацию в ФГИС ППА, направив заполненное заявление (с приложениями № 1, 2, 5) на электронный адрес подразделения Управления omskagrohim@mail.ru, или непосредственно в подразделении Управления по адресу: г. Омск, ул. Степная, д.220, 2 этаж, отдел земельного надзора.

На заметку

Пестициды и агрохимикаты по степени опасности делятся на 3 категории: чрезвычайно высокого, среднего и низкого риска. На данный момент Управлением Россельхознадзора к категории среднего риска на территории Омской области отнесено 25 объектов, к категории чрезвычайно высокого риска - 319 объектов.