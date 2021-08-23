В Омской области с начала пандемии комидом заразились более 70 тысяч человек

Омичи продолжают попадать в больницы с ковидом в тяжелой форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава, в Омской области общее количество заболевших коронавирусом превысило 70 тысяч человек. За сутки в регионе прибавилось 387 заболевших, а общее количество теперь составляет 70 167 человек. За сутки в больницу с тяжелой формой заболевания попали 64 человека.

Выздоровели за сутки 208 человек, чуть меньше, чем обычно. Всего за время пандемии справиться с вирусом удалось 50 926 омичам.

Умерли за сутки 9 человек. Общий показатель смертности за пандемию теперь составляет 1 911 человек.

Пока третья волна ковида не стихает. В прививочной компании поучаствовали 550 708 человек, полностью привиты из них 449 152 омича, а остальные 101 556 дожидаются второго компонента прививки.