Омичи пожаловались на состояние фонтана у администрации Ленинского округа

Фонтан в омском сквере превратился в огромную пилку для голубей. Фото: ВКонтакте

В этом году в Омске из-за плохого технического состояния перестали работать несколько больших фонтанов, возле которых омичи привыкли отдыхать. Сейчас с ними уже ничего не удастся сделать, но ремонтом обещали заняться в следующем году. Но в неудовлетворительном состоянии находятся и еще работающие фонтаны.

Омичей, живущих неподалеку, возмутило состояние небольшого фонтана перед администрацией Ленинского округа. Он стал центром притяжения в сквере на улице Серова, но в последнее время сидеть рядом с ним стало неприятно.

- Все лето его не могут сделать. Фонтан работает с 15.00, вода грязная, зеленая. Сам фонтан забит, просто включают, чтоб был. Мы каждый день гуляем с маленькими детками и наблюдаем такую картину, - пожаловалась недовольная омичка. На фото вода в фонтане действительно выглядит не лучшим образом, а некоторые струи то ли просто не попали в кадр, то ли не работают, потому что забиты.

По словам омичей, включают его только к вечеру, а половина струй просто не работает. Фото: ВКонтакте

В администрации ответили, что воду в фонтане меняют по расписанию и постоянно следят за чистотой фонтана.

- Плановая замены воды в фонтане на ул. Серова производится дважды в месяц: рабочие сливают воду, отмывают чашу фонтана и наполняют её свежей водой. Бытовой мусор, который попадает в воду, убирается регулярно. Стоит отметить, что работы по замене воды, согласно графику, будут проведены на этой неделе, - отметили в мэрии. Также пообещали проверить работу всех систем фонтана. А еще попросили омичей не скидывать бытовой мусор в фонтан, а пользоваться урнами.