Губернатор Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудили возрождение судоходства на Иртыше

Александр Бурков встретился с главой Минприроды РФ Александром Козловым. Фото: omskportal.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым. Они обсудили возможность возрождения судоходства на Иртыше. По мнению экспертов, это один из самых экологичных и дешевых видов транспорта. В перспективе по реке могут осуществляться перевозки не только внутри Омской области, но и между регионами. В частности имеет смысл рассмотреть такое сообщение нефтедобывающего Ханты-Мансийского округа с Омском и Новосибирском.

Однако сейчас из-за обмеления Иртыша судоходство на нем сократилось в 10 раз. Проблему может решить строительство дамб и принятие Россией и Казахстаном общего регламента по увеличению объемов пропуска воды.

– Это позволит использовать суда со средней осадкой и будет способствовать увеличению товарооборота между регионом и соседним государством, а также выходу продукции Омской области и Республики Казахстан на международные рынки через инфраструктуру Северного морского пути, – считает губернатор.

Фото: omskportal.ru

Александр Бурков предложил создать специальную рабочую группу при Совместной Российско-Казахстанской демаркационной комиссии, которая займется изучением этого вопроса.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов связывает перспективы увеличения товарооборота по Иртышу с другими сибирскими мегапроектами. Так, он обратил внимание, что запуск Северного широтного хода создаст новую конфигурацию транспортных потоков на всей территории Западной Сибири.

– Сейчас стоит вопрос о том, чтобы по Северному широтному ходу шли железнодорожные перевозки из нефтегазодобывающих территорий ХМАО, разгружая направления, связанные с выходом на Транссиб. Кроме того, мы знаем, что правительство РФ намерено развивать восточный полигон РЖД, что тоже снимет напряженность в использовании Транссиба на участке между Новосибирском и Тюменью. А Омск как раз находится на этом пути. В этой связи развитие грузоперевозок в этих регионах будет несколько иным, поэтому рассматривать проект повышения судоходности на Иртыше нужно в комплексе с новыми планами по развитию Западной Сибири, новой ролью существующих в ней городов, а может быть, и тех, которые еще будут возникать.

Фото: omskportal.ru

Также специалисты отметили, что Китай, где берет начало Иртыш, в последнее время начал уделять большое внимание именно речному судоходству, оценив его достоинства.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов поддержал инициативу Губернатора Омской области Александра Буркова о создании специальной рабочей группы при экспертной группе по охране и использованию водных ресурсов трансграничного бассейна реки Иртыш Совместной российско-казахстанской комиссии в целях изучения возможности увеличения пропусков для обеспечения навигации на реке Иртыш.