Стало известно новое расписание работы речного трамвайчика в Омске

В Омске временно изменили расписание работы прогулочных теплоходов.

Среди омичей довольно большую популярность приобрели речные трамвайчики, совершающие прогулочные рейсы по Иртышу несколько раз в день. Обычно это делают два теплохода «Москва», но сейчас, как сообщают в группе «Омский теплоход», один из них отравится на техобслуживание на несколько дней.

- Такое решение было принято сегодня на совещании в речном порту. Что это означает? Где-то до среды по городу будет курсировать один теплоход - «Москва-126», - сообщают в группе.

Из-за этого на несколько дней скорректируют расписание теплоходов. С понедельника и до окончания ремонтных работ ходить прогулочные рейсы будут по следующему расписанию:

11:30 – 12:30

13:00 – 14:00

14:30 – 15:30

16:00 – 17:00

17:30 – 18:30

19:00 – 20:00

20:30 – 21:30

Когда точно снова выйдет на маршрут второй теплоход, пока не известно. Ориентировочно это произойдет уже в среду.