За год в Омской области утонуло более 70 человек

В жару все же хочется поплавать в реке или озере, но чтобы избежать трагедии, лучше не заплывать далеко от берега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омск снова пришла жаркая неделя. В этом году с переменным успехом тепло радует омичей с начала мая. Из-за этого многие выбирают отдых у воды, где чуть прохладнее и можно окунуться в воду. Вот только официально разрешенных мест для купания в природных водоемах в регионе нет. Это, впрочем, не становится препятствием для отдыхающих.

В полиции поделились пугающей статистикой. В этом году в Омской области утонул 71 человек, 11 из них – дети. Чаще всего несчастные случаи происходят именно из-за купания в не предназначенных для этого местах, а дети тонут, оставаясь без присмотра взрослых. В это лето действительно поступало немало сообщений о трагической гибели людей на воде. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией постоянно проводят профилактические выезды по местам отдыха на берегу Иртыша. В минувшие выходные проверили 24 диких пляжа по направлению к Чернолучью. Детей без присмотра в этот раз не нашли, но еще раз напомнили отдыхающим, что купание в необорудованных местах может быть опасным для жизни