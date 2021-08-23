В Омске лоб в лоб столкнулись два автобуса

В одном из автобусов во время ДТП было 20 пассажиров. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Не добрым сегодня выдалось утро для водителей двух автобусов. Оба выехали на дороги города, но встретились в лобовом столкновении на улице Комбинатская, недалеко от виадука по дороге к Омскому сельскому поселению. ДТП произошло примерно в 7:20. На узком участке дороги не смогли разъехаться 28-летний водитель автобуса «Хагер» и 44-летний водитель «ЛИАЗа».

Как уточнили в пресс-службе полиции, за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса «Хагер» и водитель «ЛИАЗа», у него в момент аварии пассажиров в салоне не было, в другом автобусе находились 20 человек. Обстоятельства аварии сейчас уточняются.

Пострадали только трое человек. Остальные не пострадали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Местные жители выразили беспокойство, тем, что подобные аварии могут повториться.

- Этот поворот опасный, он глухой, закрытый. Многие водители даже не знают об этом повороте, потому что не ни одного знака, - говорят обеспокоенные омичи.