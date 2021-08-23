Хамила и выпускала собаку погулять: омичку задержали за неподобающее поведение в самолете

Женщина весь полет скандалила с другими пассажирами и стюардессами. Фото: Цуприк Евгений

Накануне в омском аэропорту полиция задержала пассажирку, которая не соблюдала правила полета. Женщина села на рейс в Симферополе и вместе с багажом взяла маленькую собачку. Ее правила разрешают провозить в салоне в переноске и не сдавать в багаж. Во время полета 45-летняя омичка постоянно выпускала животное и разрешала гулять по салону, чего делать категорически нельзя. На замечания стюардесс омичка не реагировала, она даже начала ругаться с персоналом. Омичка от переизбытка эмоций обматерила окружающих серьезно повздорила со стюардессами.

Когда самолет приземлился, сотрудники вызвали транспортную полицию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщину задержали и составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Теперь омичке может грозить до 15 суток ареста. А пассажирам самолетов еще раз напоминают, что выпускать животных из переносок и держать их на руках во время полета строго запрещено.