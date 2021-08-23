В Омске внезапно выпал град

Крупный град выпал и в Петровке. Фото: «Голос Омска»

Конец лета в Омске ознаменовался аномальной жарой. Накануне воздух на улице немного остудили ливни с грозами. О разгуле стихии местных жителей предупреждали синоптики, все обошлось без пострадавших и серьезных последствия.

Однако долгожданные дожди прошли только в некоторых районах города. Например, лило в Порт-Артуре, в Нефтяниках и в районе городка Водников, а в Амурском поселке и на 3-м Разъезде на землю не упало ни капли, рассказывают подписчики паблика «Голос Омска».

Кроме того, местами выпал град. Например, крупные ледяные шарики, которые с грохотом обрушились на их дома, сняли на видео и выложили в социальные сети жители Черемушек.