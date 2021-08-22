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Общество22 августа 2021 14:09

Омские вело-байкеры проехались по городу в честь Дня Флага

На «Омской крепости» выступил хореографический коллектив «Мир танца». В мероприятии приняла участие и команда вело-байкеров с флагами России на борту.
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Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага РФ.

Мероприятие было открыто выступлением хореографического коллектива «Мир танца» на «Омской крепости». Артисты ансамбля танца «Иртыш» развернули государственный флаг России в сопровождении музыки Первого концерта П.И. Чайковского. В акции приняла участие и команда омских вело-байкеров с флагами России на борту.

Председатель клуба вело-байкеров «Custom Bicycle Club «West Siberia Luckies» Владислав Самойлов рассказал, что сегодня в честь Дня Флага участники клуба проехали по улицам города с флагами, чтобы поднять дух патриотизма у омичей.

«Люди встречали нас радостно. Клуб «Custom Bicycle Club «West Siberia Luckies» существует с 2015 года и сотрудничает с администрацией города. В этом году они также предложили нам принять участие в этом мероприятии. Нас было 20 человек, и проехали мы около пяти километров. Даже в жаркую погоду мы соблюдаем свой дресс-код», - признался Владислав.

Член клуба вело-байкеров Сергей Шепалов рассказал корреспонденту «ОМСКРЕГИОНА», что для него значит флаг:

«Флаг - много к чему обязывает. Это гордость за то место, где живешь, за страну. После у нас будет небольшой пробег через центр города, а затем отдых», - рассказал Сергей Шепалов.