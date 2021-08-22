В Омске прошла патриотическая акция в День Флага Дата публикации

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага РФ. В парке имени 30-летия Победы, напротив часовни прошла акция «Живой флаг». Юнармейцы и волонтерская рота «Боевое братство» развернули большой российский флаг (10:15 м). Они выстроились в линию, запустили в небо 30 шаров с изображением российского триколора.

Сегодня, в честь праздника, Дня Государственного флага Российской Федерации, собралась молодежь . На мероприятии были молодые люди с разных волонтерских объединений.

Активист волонтерской роты «Боевое братство» Омской области Карина Жумабаева призналась, почему для нее это значимый праздник:: "Государственный флаг - это очень важный символ для Российской Федерации и для ее граждан. Его нужно чтить и уважать. Я считаю, что если молодые люди будет чтить этот праздник, то и будущие поколения проявят к нему уважение. Волонтером я была еще в школе, и мне понравилось именно это направление - патриотическое воспитание молодежи", - сказала Карина.