Смертельная авария у кладбища: Омичка на «Датсун» не уступила дорогу и убила свою пассажирку

Левую сторону иномарки буквально сплющило. Фото: ВКонтакте

Серьезная авария произошла накануне в Омске рядом с Ново-Южном кладбищем. Омичка на «Датсун» пыталась выехать на трассу, совершая левый поворот. Но не уступила дорогу на Черлакском тракте «Мерседесу». В итоге машины на большой скорости столкнулись.

- После аварии автомобиль «Мерседес» выехал на встречную полосу столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч» под управлением 36-летнего мужчины, – сообщили подробности в омской ГИБДД.

В аварии погибла 61-летняя пассажирка «Датсун». Сама виновница ДТП оказалась в одной из омских больниц. Сейчас участники аварии ищут видео момента столкновения у очевидцев. Об этом они рассказали в социальных сетях.