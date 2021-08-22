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Происшествия22 августа 2021 5:03

Смертельная авария у кладбища: Омичка на «Датсун» не уступила дорогу и убила свою пассажирку

Сама водитель оказалась в больнице
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Левую сторону иномарки буквально сплющило.

Левую сторону иномарки буквально сплющило.

Фото: ВКонтакте

Серьезная авария произошла накануне в Омске рядом с Ново-Южном кладбищем. Омичка на «Датсун» пыталась выехать на трассу, совершая левый поворот. Но не уступила дорогу на Черлакском тракте «Мерседесу». В итоге машины на большой скорости столкнулись.

- После аварии автомобиль «Мерседес» выехал на встречную полосу столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч» под управлением 36-летнего мужчины, – сообщили подробности в омской ГИБДД.

В аварии погибла 61-летняя пассажирка «Датсун». Сама виновница ДТП оказалась в одной из омских больниц. Сейчас участники аварии ищут видео момента столкновения у очевидцев. Об этом они рассказали в социальных сетях.