МЧС предупеждает: В Омской области установится аномальная жара

Столбики термометра будут подниматься до +35. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий зной ждет жителей Омской области в ближайшие дни. Последняя неделя лета будет очень теплой. Более того, в МЧС предупреждают омичей, что в регионе установится аномально жаркая погода. Столбик термометра будет подниматься в некоторых районах до +35 градусов. Даже ночами синоптики не обещают ниже +18 градусов.

Как сообщают в Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая жаркая погода нетипична для сибирского региона. В последующие дни температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов. При этом дождей не ожидается, что чревато возникновением пожаров.

- В начале следующей недели, с ростом атмосферного давления осадки маловероятны. Антициклональный тип погоды будет способствовать дальнейшему прогреву воздуха, - говорят омские синоптики.