Омич, охмуривший следовательницу ради побега, в юности крутил романы, а после армии женился на женщине с ребенком

Мадина и Миша скрывали от всех свою связь. Фото: ВКонтакте

Необычная история любви прогремела на всю страну. 24-летняя следователь полиции из Омска закрутила роман с обвиняемым по уголовному делу, которое оно расследовала. Мадина Ш. получила одно из своих первых дел. 22-летнего Михаила С. поймали на краже денег с чужих банковских счетов.

Во время многочисленных допросов между молодыми вспыхнула искра. Мадина и Михаил стали тайно встречаться. Парень на время расследования находился под подпиской о невыезде и ждал суда. Но в какой-то момент он пропал с радаров силовиков, перестал являться по повесткам и подался в бега. Омича объявили в розыск и задержали на окраине за рулем чужой машины. Ее владельцем оказался отец той самой следовательницы. Так об их романе и стало известно руководству полиции.

Сейчас проводится служебная проверка. Пока Мадину нарушают лишь в нарушении профессиональной этике - она была обязана отказаться от ведения этого уголовного дела и рассказать о своих отношениях с Михаилом С. Однако все может быть гораздо серьезней: за превышение должностных полномочий на девушку могут завести уголовное дело.

Соседи же Михаила С. отзываются о нем не очень лестно. Работать не любит, на уме одни девчонки, отец и брат сидели в тюрьме. Ловелас и первый парень на деревне.

- Он такой герой-любовник, всем о своих похождениях рассказывает. Вот и девочки у него такие же хвастливые вертихвостки рядом постоянно крутятся, путевые не прибиваются, - рассказала нам про Михаила жительница деревни, в которой он вырос. - Он как школу закончил, так и уехал. Потом в армию ушел, позже женился на ком-то. Сюда привозил девушку с ребенком. Но ребенок не его.