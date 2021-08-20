В Омской крепости прошло светомузыкальное праздничное шоу

В честь предстоящего Дня флага, который отмечают в России 22 августа, на территории Омской крепости состоялось светодинамическое шоу. Организаторами мероприятия выступили региональный минкульт и Областной дом ветеранов.

После заката, в 21:30 под звуки торжественной музыки на площадь вышли артисты Областного дома культуры «Сибиряк», они вынесли многометровый российский флаг, таким образом, дав сигнал к началу праздничного мэппинга. 3D-проекция раскрасила фасад двухэтажного здания казармы на территории Омской крепости.

Мероприятие продолжалось около получаса.

21 и 22 августа омичи могут присоединиться к акции «Под флагом страны». Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях пост, содержащий фотографию или видео с флагом России, а также рассказ о событиях из жизни, связанных с национальным триколором. Записи должны сопровождаться хештегами #Подфлагомстраны, #Деньфлага, #Роспатриот. В публикации также следует указать имя и фамилию участника, регион, название населенного пункта. Старт акции будет дан в сообществе «Привет, Россия!» в соцсети «ВКонтакте», где 21 августа будет опубликована соответствующая запись.

Также омичи в возрасте от 14 лет могут принять участие в квиз-игре «Знаю Россию», которая пройдет также в режиме онлайн 22 августа в этом же сообществе.