Регоператор с общественниками провел рейд по городским площадкам

Реформа отрасли обращения с отходами открыла глаза на то, что все мы производим огромное количество разных отходов – строительных, медицинских, коммунальных, растительных. Но самое главное, не только население, но даже представители органов власти часто уверены – весь этот мусор должен вывозить регоператор.

Между тем, согласно ФЗ №89 «Закон об отходах производства и потребления…», а также разъяснениям Минприроды РФ от 21 июля 2020 г. N 08-25-53/18336 растительно-древесные отходы не относятся к твердым коммунальным. Соответственно региональный оператор не может вывозить этот мусор в рамках тарифа.

Между тем, в Омске становится дурной традицией нести растительные отходы на контейнерную площадку – в контейнерах и бункерах частного сектора оказываются бревна, пни, доски, ветки, сучья, ботва. Все что не смогли запихать в контейнер сваливают неподалеку…

Пример – первая точка в рейде по адресу Лермонтова, 139. Бункер полупустой, мусор из емкости вывозится ежедневно, а вокруг все завалено ветками и сучьями.

Похожая ситуация и на улице Красных Зорь – контейнер пуст, а неподалеку свалка из рубероида, досок и спиленных веток.

«Растительные отходы не входят в состав замеров, нормативов и так далее. Соответственно, это не зона ответственности регоператора. В данном случае наблюдаем контейнерную площадку, установленную в частном секторе. Собственник контейнерной площадки – управление дорожного хозяйства и благоустройства, эта организация занимается обслуживанием этой площадки. Соответственно, состояние этой площадки – зона ответственности УДХБ. Регоператор сюда приезжает только за твердыми коммунальными отходами», - прокомментировал генеральный директор Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Карен Егоян.

Активисты народного фронта, считают, что растительные отходы необходимо на законодательном уровне отнести к ТКО и намерены выйти с этой инициативой в Госдуму.