Абсолютный антирекорд: за сутки в Омской области ковидом заболели 394 человека

В Омске в очередной раз установился антирекорд по ежедневному количеству заражений. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последим данным мениздрава, в Омской области за сутки ковидом заразились 394 человека. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Общее число заболевших теперь составило почти ровно 69 тысяч человек.

Выздоровели 303 омича. За все время пандемии количество превысило 50 тысяч человек и составило 50 079 человек.

Умерли за сутки 9 человек. За все время пандемии болезнь унесла жизни 1 887 человек.

В прививочной компании приняли участие уже 543 644 омича. Полностью привиты 439 238 человек, а второго компонента дожидаются 104 406 человек.