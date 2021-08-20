Омские школьники стали участниками конкурса, посвященного Дню Государственного флага России

Сегодня, 20 августа, в гимназии № 140 состоялся конкурс талантов среди детей, которые посещают лагерь дневного пребывания. Мероприятие было посвящено предстоящему празднику. Ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

«Занятие в лагере проходят со 2 по 28 августа. У нас часто проводятся спортивные занятия, а также мы готовимся к бальным танцам. У нас в гимназии есть ансамбль спортивного бального танца «Кристалл», — рассказала начальник спортивного лагеря Виктория Курбатова.

Она сообщила, что сегодня состоялся конкурс талантов, посвященный предстоящему празднику .

Номера были показаны детьми разной возрастной категории, так как лагерь посещают дети от третьего класса до одиннадцатого. Школьники представили художественный номер, где они проявили себя как актеры. Среди всего прочего был и оригинальный номер — песня, стихи, проза .

Как отметила начальник спортивного лагеря, вчера дети сделали рисунки на тему государственного флага.