Вокальный квартет «Премьер» и Анна Шинковая исполнили в Омской крепости Гимн России

Омская область 22 августа присоединится к празднованию Дня Государственного флага России. Одним из мероприятий станет трансляция Гимна России, в записи которого принимают участие ведущие музыкальные коллективы нашей страны. Сегодня в Омской крепости на фоне исторических зданий и российского триколора состоялась запись исполнения Гимна, в котором приняли участие вокальный квартет «Премьер» и Анна Шинковая.

По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения Гимна музыкальными коллективами страны. Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских каналов и на площадках в День Флага 22 августа 2021 года.

Солистка Омской филармонии Анна Шинковая поделилась своими впечатлениями от участия в акции.

– При поддержке Правительства Омской области в регионе проводятся мероприятия, приуроченные ко дню Государственного флага России. Одно из них – это всероссийское исполнение Гимна музыкальными коллективами страны. Для нас, солистов Омской филармонии, большая честь представлять регион. Я считаю, что настоящий патриот никогда не станет говорить, что он патриот, а будет это показывать своими поступками и делами, прославлять то место, в котором он родился и живет, – отметила Анна Шинковая.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг. Сегодня флаг России – официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации.