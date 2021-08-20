На выходных омичей ждет жара до +34 градусов

В Омск на неделю придет аномальная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близятся выходные и погода в это время явно будет располагать к отдыху. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают об аномальной жаре. На завтра, 21 августа, дневная температура поднимется до +32, днем возможны дожди, а ночью в отдельных районах туман. Ночью резко похолодает до +14 градусов. В воскресенье, 22 августа, прогнозируют солнечную погоду с температурой до +34, осадков не прогнозируют, а ночью снова похолодает до +17.

Такая тенденция в погоде сохранится и на следующей неделе. Жара в Омске продержится до пятницы, а в следующие выходные придет резкое похолодание до +24 и дожди.