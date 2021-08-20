«После освобождения год бегал за ней!»: Омич, от которого забеременела 13-летняя школьница, пытался вернуть ее

Спустя 8 лет Дмитрий не участвует в жизни первенца.

В далеком 2013 героем громкой истории стал 23-летний Дмитрий Карпов. От него тогда забеременела и родила ребенка 13-летняя Маша Иванова. История выглядела драматической, оба утверждали, что любят друг друга, девушка обещала дождаться парня из колонии и забрать ребенка. Сбылось далеко не все. Ребенка Маша действительно забрала из детдома, когда ей исполнилось 17, а вот Диму из колонии не дождалась, вышла замуж за бывшего мужа его сестры, которая их и рассорила, написав от имени брата гору оскорблений в соцсетях. Но это не помешало паре после окончания срока Димы попробовать начать все сначала. Но все оказалось не так радужно.

- Я предлагал ей свою помощь. После освобождения год бегал за ней! И к себе ее забирал домой. Но она каждый раз сбегала и таскалась с моими знакомыми. Мне же пацаны потом рассказывали, - вспоминает о том времени Дима и во всех бедах винит свою бывшую возлюбленную.

Сейчас Диме уже 31, он завел новую семью и воспитывает ребенка. Алименты Артему, общему сыну с Машей, он не платит и с ребенком не встречается.