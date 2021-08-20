Бережная доставка продукции - залог здоровья потребителя

Перепады температур, как в большую, так и в меньшую сторону, губительны для молочных продуктов. Этим летом в Омске стояла довольно жаркая погода, справиться с которой помогали только мощные холодильные установки. Как была организована доставка, какие требования предъявляют торговые организации к поставщикам, как быстро доставляется продукция. На эти и другие вопросы нам ответили представители торговой марки «Лужайкино», обеспечивающие своевременную логистику молочной продукции. Ранним утром со склада дистрибьютора в рейс по торговым точкам выезжает около 50 машин и так 6 дней в неделю.

«Доставка молока и молочной продукции – сложный, ответственный процесс, требующий определенных условий. Вовремя и без потери качества продуктов осуществить такие перевозки под силу только специализированным транспортом. У нас автопарк включает авторефрижераторы и изотермические фургоны, что гарантированно обеспечивает температурный режим, а значит, продукция доставляется в надлежащем виде. Машины забрендированные, они выделяются в автомобильном потоке, многие их видели и на улицах города, и на разгрузке, яркие фото продукции привлекают внимание, указан и контактный телефон поставщика - поделился Павел Витман – заместитель директора по логистике Торгового Дома «Молис» - официального дистрибьютора ТМ «Лужайкино».

«В группу молочной продукции входят: кефир, йогурты, сметана, сливочное масло, творог, сыр и другие продукты. В силу ограниченного срока хранения время их доставки должно быть минимальным. Ежедневно в течение дня с завода на склад дистрибьютора несколькими рейсами 20-тонный рефрижератор доставляет готовую продукцию. Вечером начинается сборка заказов и формирование маршрутов, первые машины в отдаленные районы области выезжают в четыре часа утра. В розничные магазины и федеральные сети молоко доставляют уже на утро следующего дня после изготовления - вся продукция свежая и расфасована в стерильных условиях современного производства. Это комплекс необходимых мер для сохранения вкусовых и питательных свойств продукции на протяжении указанного срока хранения» – продолжает свой рассказ Павел Витман.

Резкие перепады температуры, высокие значения, жара, холод могут привести к порче продукта, сокращению сроков годности, изменению вкусовых качеств, снижению полезных свойств, ради которых мы и покупаем молочную продукцию. Поэтому так важно соблюдение всевозможных регламентов. Хорошим примером служат федеральные сети, где тщательно следят за сроками годности, температурным режимом на полке открытых витрин в торговом зале. Но в первую очередь за соблюдением санитарных требований к автотранспорту поставщиков. Логистические возможности компании, а это 50 машин разной грузоподъемности, доставляют готовую продукцию «Лужайкино» в любых погодных условиях от склада до торговой точки с соблюдением температурных режимов. К сожалению, некоторые предприниматели для своих небольших магазинов сами закупают продукцию на оптовых базах, или по акциям в федеральных сетях и доставляют частным транспортом, нарушая температурные требования. Страдает при этом потребитель.

Вся информация размещена на упаковке: температура хранения, сроки годности и только уникальный код есть на биокувшине «Лужайкино», по которому можно узнать многое о молоке – партию, даты производства, время розлива и порядковый номер каждого кувшина. Для контроля качества на заводе хранятся арбитражные образцы продукции на протяжении всего срока реализации в требуемых условиях.

Помните, что соблюдать правила хранения молока и любой другой молочной продукции необходимо и дома. Все знают, что при высоких температурах молоко может скиснуть, сырое молоко быстрее, уже в течение двух часов после дойки в нем начинают развиваться бактерии, поэтому домохозяйки его кипятят, на производстве все молоко подвергается пастеризации, но и пастеризованное молоко при нарушении температуры хранения может скиснуть. Ультрапастеризованное молоко в закрытом виде способно храниться без холодильника, но и оно при повышении температуры свыше 25 градусов тоже может испортиться, но не прокиснуть, а прогоркнуть. В отсутствии молочнокислых бактерий жир и белок начинают разрушаться, и продукт приобретает горьковатый вкус. Такое иногда случается, когда нарушаются требования по хранению. Поэтому так важно, заботясь о своем здоровье, бережно относиться к продуктам – покупать в проверенных магазинах, хранить с соблюдением указанных рекомендаций, выбирать надежного поставщика.

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Справка:

Завод «МилкОм» - производитель продукции под брендом « Лужайкино» - начал свою работу в 2014 году, весь ассортимент компании производится только из натурального молока круглый год. Сырье попадает на предприятие только после лабораторного контроля, поэтому соответствует всем требованиям к производству молочной продукции. Современное оборудование и стерильные условия сохраняют вкус и пользу на протяжении срока годности при соблюдении температурных режимов хранения.