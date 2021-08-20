«Тему хотели отдать в другую семью»: Омичка, родившая ребенка в 13 лет, забрала сына из детдома

Сейчас Маше исполнился 21 год. Она о многом жалеет, но не унывает и в будущее смотрит с оптимизмом.

Всю страну в 2013 году всколыхнула история Машин Ивановой. В 13 лет она забеременела от 23-летнего Димы Карпина. Девочка родила ребенка, а дальше все покатилось, как снежный ком. Малыша забрали в дом малютки, Диму посадили в колонию, да и сама Маша после смерти дедушки, - единственного опекуна, - тоже угодила в детдом. Любимого девушка планировала дождаться, но не получилось. Подробно об этом она рассказала «КП-Омск» здесь. А вот ребенка, несмотря на все трудности, девушка забрала.

- Артема я забрала, когда мне только исполнилось 17 лет. Хотела это сделать еще раньше, но, как мне тогда объясняли в опеке, тогда бы пришлось собирать больше бумажек. В итоге вышла мутная история: Тему мне отдавать не хотели. Более того, из дома малюток его спрятали в каком-то санатории. Якобы у него был контакт с больным открытой формой туберкулеза. Как я узнала позже, они просто тянули время и готовили его, чтобы отдать в другую семью. Когда я начала задавать вопросы, почему у них ребенок контактирует с больными туберкулезом и пригрозила судом, Тему мне отдали, - вспоминает Маша.

Сейчас Маше исполнился 21 год, она нашла любимого человека и живет счастливо, воспитывает двух детей: Артема и двухлетнюю дочку.