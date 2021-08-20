«Медоград»: новые горизонты развития

Уже более трех лет я являюсь социальным предпринимателем, и очень плотно взаимодействую с Омским центром инноваций социальной сферы, организатором Омской школы социального предпринимательства, которую мне довелось окончить в прошлом году и пройти обучение на тренера по социальному предпринимательству.

Совсем недавно к нам приезжали слушатели Сибирской и Дальневосточной школы социального предпринимательства, которые проходили стажировку в Омске организованную Фондом «СУЭК-регионам» и АНО «Новые технологии развития». Гости из 7 регионов знакомились с опытом работы выпускников Омского ЦИСС. Слушатели посетили и мое производство: мастерскую подарков и декора «Медоград». Я рассказал об истории появления предприятия, этапах его развития и допущенных ошибках, представил ассортимент выпускаемой продукции и конечно составляющий элемент социальной деятельности, на сегодняшний день – это проведение игротек.

Для более качественной работы по направлению социальной деятельности, а оно у меня непосредственно связано с детьми и подростками, необходимо педагогическое образование, которого у меня нет. Поэтому я принял для себя решение и подал документы на обучение в Омском Государственном Педагогическом Университете, недавно прошел вступительный экзамен и теперь я ожидаю его результат.

Я познакомился с омским интернет-изданием «Трамплин» - дал небольшое интервью, рассказав читателям данного ресурса о своей организации, линейке выпускаемых товаров и предоставляемых услуг:

- изготовление подарков и элементов декора из фанеры;

- лазерная резка и гравировка любых неметаллических материалов;

- проведение игротек с играми собственного производства;

- аренда настольных игр.

На предстоящий молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 мы подготовили подарочные наборы для гостей, посещающих Омск с деловыми визитами.

В скором времени представим обновленные подарочные наборы OmskBox и свечи из натуральных восков (соевых и пчелиных).

Под реализацию этих товаров ведутся переговоры под организацию небольшого представительства (склада) в США, для удобства отгрузок товара и получения большей лояльности со стороны покупателей.

Для полноценного выхода на маркетплейсы такие как Озон, Валдберрис, Яндекс маркет и пр. нужен хорошо работающий интернет-магазин.

За прошедшие месяцы провел несколько бесплатных игротек на крупных городских площадках, одна из них СимфоПарк. На август так же были запланированы несколько мероприятий, но, в связи со сложившейся ситуацией, они постоянно переносятся и, скорее всего, отменятся.

Готовимся с сентября вернуть формат наших обычных игротек, за подробностями можно следить в наших социальных сетях Instagram @medogradcom и ВК.