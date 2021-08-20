Более 1200 абитуриентов уже сейчас стали первокурсниками ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Студентами классического университета стали четверо призеров Всероссийской олимпиады для школьников, они были зачислены в ОмГУ без вступительных испытаний.

Еще одна категория талантливых абитуриентов – так называемые «стобалльники». В 2021 году 7 ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, стали студентами классического университета. Они выбрали для себя такие направления подготовки, как Журналистика, Лингвистика, Международные отношения, Прикладная математика и информатика, Судебная и прокурорская деятельность, Юриспруденция.

Участие в престижных олимпиадах позволило одной из абитуриенток заявить по 100 баллов по обществознанию и по русскому языку и пройти на бюджетное место по направлению «Лингвистика».

Наиболее востребованным направлением у абитуриентов в 2021 году стала юриспруденция. Ее выбрали 718 подавших заявление. Далее в ТОПе разместились Информационная безопасность (516 заявлений), Экономика (496 заявлений), Менеджмент (489 заявлений), Прикладная математика и информатика (439 заявлений). Всего на текущий момент подано 19306 заявлений на программы бакалавриата и специалитета.

Прием документов на очную форму обучения на места по договорам об оплате продолжится до 30 августа. Прием на заочную форму обучения по программам бакалавриата завершится в конце октября.

С этого года действует программа скидок по оплате обучения для абитуриентов, имеющих различные достижения, в том числе набравших высокие баллы по вступительным испытаниям, предоставивших документ об образовании с высоким средним баллом.