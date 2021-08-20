В Омске под суд пойдет водитель трамвая, протаранивший легковушку

Авария произошла летом прошлого года. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Уголовным делом закончилось разбирательство в аварии годовалой давности. Еще в середине июня 2020 года на улице Челюскинцев произошло столкновение «Лады Калины» и трамвая под №7. Трамвай двигался по маршруту и проезжал по второстепенной дороге. По правилам он должен был уступить дорогу автомобилю, но не сделал этого. «Калина» попала под колеса трамвая и почти полностью лишилась капота. Серьезные травмы тогда получила 49-летняя омичка, находившаяся за рулем.

Как сообщили в пресс-службе полиции, после проведения всех экспертиз приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя трамвая по статье «Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас расследование продолжается в рамках уголовного дела. Водителю трамвая может грозить наказание сроком до 2 лет.