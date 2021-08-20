Под Омском подросток без прав на мопеде сбил маленькую девочку

Все чаще участниками, а самое главное виновными в авариях на дорогах становятся дели. В Омской области накануне ближе к вечеру около 18:00 произошло ДТП, после которого два ребёнка оказались в больнице. Все произошло в посёлке Иртышский. Там местный 14-летний подросток решил попрактиковаться в вождении мопеда. Он выехал один, без взрослых. На одной из центральных улиц Лизы Чайкиной он не заметил перебегавшую дорогу 5-летнюю девочку и сбил её, предварительно установили полицейские.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, после ДТП оба участника оказались в больнице. За их состоянием наблюдают медики. А полицейские по факту аварии проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.