На видео попало, как продавщица прогнала ворвавшегося в магазин грабителя с ножом

Подозреваемого удалось довольно быстро найти. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне в Омской области неспокойным получилось ночное дежурство у продавщицы из магазина в Кормиловке. Примерно в 23:00 к ней ворвался местный пьянчуга, запрыгнул на прилавок и, размахивая ножом, стал требовать водки. Женщина ничего отдавать не собиралась. Закон есть закон, поле 22:00 не отпускать. Продавщица вытолкала сопротивляющегося пьяницу за дверь и позвонила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нападавшим оказался 27-летний местный житель. Им с приятелем не хватило выпивки, поэтому они решили раздобыть ее в ближайшем магазине. На нападавшего завели уголовное дело по статье "Разбой". Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. А омичам советуют не вдохновляться примером отважной продавщицы. В полиции отмечают, что женщина не пострадала скорее по чистой случайности, гораздо чаще подобные стычки заканчиваются ранениями.