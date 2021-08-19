АО «Омск РТС» проводит гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает:

- с 10.00 20.08.2021 до 17.00 24.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода II луча Кировской районной котельной, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Рокоссовского.

- с 8.00 до 20.00 23.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов луча Юбилейный ТЭЦ-4 (раздельно), совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания».

ГВС потребителей прекращается согласно плановому останову СП «ТЭЦ-4» с 00.00 23.08.2021 до 24.00 26.08.2021.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пр. Мира, Пригородная, Попова, Комбинатская, поселок Юбилейный.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.