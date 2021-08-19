Могут ли омичи не платить за вывоз мусора?

Договор с региональным оператором является публичным и не требует личного подписания потребителем и вступает в действие автоматически, с того момента как в субъекте федерации к работе приступил региональный оператор. Такая форма договора действует на всей территории России, не только в Омской области. Связано это с тем, что вывоз мусора отнесен государством к разряду коммунальных услуг и является обязательным для всех.

В самом начале реформы отрасли обращения с отходами нередко поступали обращения от потребителей, которые заявляли, что у нет мусора и соответственно отказывались платить за обращение с ТКО. Впоследствии не только в Омске, но и других регионах в судах, было доказано, что такая позиция не верна.

Оплата коммунальной услуги по вывозу мусора обязательна для всех без исключения потребителей. Позиция судов основывается на том, что безотходное хозяйство – это миф. Все без исключения граждане: жители частного сектора, сельских районов, многоквартирных домов ежедневно производят мусор, который они должны выносить только в места специально для этого отведенные места, то есть в контейнеры.

Из этих контейнеров мусор вывозится Региональным оператором в полном объеме, коммунальная услуга предоставляется, и ее необходимо оплачивать вовремя.

Самовывоз мусора, сброс отходов в канаву, в лес, парк и т.д. является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.