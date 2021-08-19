Омич заплатил 300 тысяч после ареста своего Porsche

С очередным нерадивым должником пришлось разбираться омским судебным приставам. 36-летний омич накопил солидные долги по штрафам и налогам. За год на дорогах он нарушил ПДД 34 раза и задолжал в казну 49 900 рублей. Еще 5 дел на омича завели из-за неуплаты налогов. В общей сложности сумма долга составила 268 тысяч рублей, но оплатить все это хотя бы частично омич не пытался. Найти его дома приставы не могли, по повесткам в УФСП он тоже не являлся.

Как уточнили в пресс-службе судебных приставов, из-за долгов пришлось арестовать автомобиль омича модели Porsche Cayenne Turbo. Машину он оставлял в соседнем дворе, видимо, надеялся, что ее не найдут. Должник явился через три дня после ареста имущества и полностью погасил все задолженности. Автомобиль ему вернули.