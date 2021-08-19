Передавайте показания в «Росводоканал Омск» через голосового робота

Омичи с каждым месяцем все больше доверяют голосовому помощнику с высоким уровнем распознавания речи.

Специальный голосовой сервис работает круглосуточно, 365 дней в году. Клиенту при этом не нужно дожидаться ответа оператора, а также за один звонок можно передать показания сразу двум поставщикам – в «Росводоканал Омск» и «Омск РТС».

- Звонить роботу Минте можно как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Этот способ удобен для потребителей, которые привыкли передавать показания по телефону или не имеют возможности выйти в интернет. Мы просим клиентов омского водоканала максимально использовать возможности голосового робота или другие дистанционные способы – сайт, личный кабинет, мобильное приложение «РВК.Услуги». Передавая данные такими способами, вы разгружаете телефонные линии контакт-центра, и операторы могут отвечать на другие вопросы – о перерасчетах, об опломбировке, принимать заявки об открытых колодцах или утечках. Напомним, даже если вы уехали отдыхать или не проживаете в квартире по другим причинам, показания счетчиков необходимо передавать ежемесячно, независимо от того изменились они или нет, - обратилась к горожанам коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Простые способы передачи показаний приборов учета в омский водоканал

Интернет:

- через мобильное приложение «РВК.Услуги»

- без регистрации на сайте

- через личный кабинет на сайте

- По электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru

- на сайте https://vp.ru/

Телефон:

Автоматический круглосуточный прием показаний по телефону 39-51-00, в тональном режиме набрать «1» — голосовая передача данных, «2» — передача данных с помощью клавиатуры телефона/смартфона.

По многоканальному телефону 53-00-11 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в т.ч. в выходные и праздничные дни

По единому справочному номеру: 8-800-381-77-77 (звонок бесплатный)

Посредством SMS на номер 8-903-767-2890

Офисы:

Через терминалы СБ РФ

Через пункты приема Фрисби

Через терминал для передачи показаний (в офисах: ул. Маяковского, д. 2; ул. Конева, д. 14).

Напоминаем, что передавать данные необходимо до 25 числа каждого месяца. При отсутствии данных, поставщик обязан производить начисление 3 месяца по среднемесячному потреблению, а далее - по нормативу.