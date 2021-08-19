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Общество19 августа 2021 11:31

«Ни создать, ни сохранить»: Полежаева расстраивает затянувшийся ремонт Казачьего собора в Омске

Уже много лет он так и стоит, закрытый строительным забором
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Храм уже давно закрыли забором, пока он продолжает стоять. Фото:instagram.com/polezhaev.leonid

Храм уже давно закрыли забором, пока он продолжает стоять. Фото:instagram.com/polezhaev.leonid

Уже трудно припомнить, как именно выглядит Казачий собор на площади перед Филормонией в первозданном виде. Уже почти 10 лет там идет ремонт, а само здание огорожено строительным забором из профнастила. Обещали, что это будут только временные меры, но пока никаких движений к тому, чтобы этот забор убрать, а ремонт закончить, не заметно. Об этой проблеме высказался в своем Инстаграме бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев.

- Не слышат омичи голос Никольского Собора. Видят глухой забор. Почти 10 лет идет ремонт. Как бы оплакивая его судьбу, сиротливо около него стоят Пётр и Феврония - символы семейного счастья. Говорят, нет денег - не столько сомнительный, сколько смешной предлог. А может кому-то надо, чтобы собор умер естественной смертью, тогда благочинные омской Епархии могут сказать: «На то воля Божья». А кто-то возможно и скажет: «Ни создать, ни сохранить», - написал в посте Полежаев.

В комментариях омичи тоже выразили сожаление таким положением дел.