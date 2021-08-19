В Омске машина налетела на ребенка, бегавшего по парковке

Инцидент случился на парковке возле гипермаркета. Фото: УМВД России по Омской области

Инцидент произошел накануне вечером на Левом берегу. 5-летний мальчик катался на самокате по парковке перед гипермаркетом, расположенном на улице Ватутина.

В какой-то момент он выскочил прямо под колеса «Лады Приоры». 43-летний водитель уже не успел среагировать и сбил ребенка. Мальчика увезли в больницу, но после осмотра отправили домой. Где были его родители в момент происшествия, история умалчивает.

По факту случившегося в областном УМВД начали проверку.