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Происшествия19 августа 2021 10:59

В Омске машина налетела на ребенка, бегавшего по парковке

Инцидент произошел на Левом берегу
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Инцидент случился на парковке возле гипермаркета. Фото: УМВД России по Омской области

Инцидент случился на парковке возле гипермаркета. Фото: УМВД России по Омской области

Инцидент произошел накануне вечером на Левом берегу. 5-летний мальчик катался на самокате по парковке перед гипермаркетом, расположенном на улице Ватутина.

В какой-то момент он выскочил прямо под колеса «Лады Приоры». 43-летний водитель уже не успел среагировать и сбил ребенка. Мальчика увезли в больницу, но после осмотра отправили домой. Где были его родители в момент происшествия, история умалчивает.

По факту случившегося в областном УМВД начали проверку.

Автомобиль сбил ребенка на парковке
Видео: УМВД России по Омской области