В Омске подруга автослесаря угнала и разбила машину, оставленную для покраски

Чтобы реанимировать оставшееся от автомобиля, потребуется 180 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Омской области

Владелец «Ниссан Санни» привез машину для покраски своему приятелю-автослесарю. Однако утром последний не обнаружил на месте оставленное на его попечение авто. Подали заявление об угоне.

Вскоре выяснилось, что к исчезновению иномарки причастна 22-летняя подруга мастера. Девушка без спроса взяла ключи от чужой машины и поехала кататься. Не справилась с управлением и улетела в кювет. Авто перевернулось и сильно разбилось. Испугавшись, что придется компенсировать ущерб, виновница аварии сбежала и перестала выходить на связь.

Фото: УМВД России по Омской области

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.