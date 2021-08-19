«Думали, что это медведь»: В Омской области браконьеры убили лосиху

Все, что осталось от лосихи. Фото: УМВД России по Омской области

Браконьеров поймали в Колосовском районе на севере Омской области. Охотинспектор заметил подозрительный болотоход с трех километрах от деревни Тоскино. Когда он остановил транспортное средство, находившиеся в нем люди выскочили и бросились наутек. В машине обнаружили мясо дикого животного.

Охотинспектор обратился с заявлением об инциденте в полицию. Вскоре вышли на след 41-летнего браконьера. Мужчина рассказал, что отправился на охоту с друзьями. У одного из них было разрешение на отстрел медведя. Однако добыть этого свирепого и очень осторожного хищника – дело сложное. Гораздо проще убить лося. Что компания и сделала.

Правда, задержанный пояснил, что принял парнокопытное за медведя. Поняв, что убили лосиху, браконьеры ее разделали, забрав мясо и бросив останки на месте расправы с животным.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

– Один из мужчин указал место забоя дикого животного, где в ходе осмотра обнаружены и изъяты шкура, голова и ноги лося, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сумма ущерба, причиненного животному миру региона, составила 80 000 рублей.

По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело. По ней задержанным грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.