С Омске 21-летний водитель на тонированном ВАЗе въехал в машину с 4 детьми

На место ДТП приехали пожарные и скорая. Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»

ДТП случилось в Старом Кировске, в районе заправки на улице Мельничной. Поздно вечером 18 августа 21-летний водитель на ВАЗе не пропустил «Ниссан» и столкнулся с ним. После этого он отлетел еще в две припаркованные машины – «Датсун» и «Фольксваген».

В результате происшествия пострадали пассажир-подросток из отечественного авто, а также двое детей из иномарки – 7-летний мальчик и 6-летняя девочка. Их всех доставили в больницу.

Фото: УМВД России по Омской области

– В отношении водителя автомобиля ВАЗ-21150 возбуждено административное дело за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, а также за нанесение на передние стекла покрытия светопропускаемостью менее 70%, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вопросы у полицейских были и к 31-летнему водителю «Ниссана». Все четверо детей, которых он вез в салоне, были без специальных удерживающих устройств.