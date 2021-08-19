В Омской области уголовница во время ссоры сломала челюсть 17-летней девочке

Девочку с травмой увезли в больницу. Фото: Александр ГЛУЗ

ЧП случилось в ночь на четверг, 19 августа, в Называевске. В местную больницу привезли 17-летнюю девочку с переломом челюсти. Медики, как и положено при таких случаях, сообщили о пациентке в полицию. Как выяснилось, травму потерпевшая получила при странных обстоятельствах.

– Полицейские в ходе проверки выяснили, что телесные повреждения в ходе конфликта, происшедшего около пяти часов утра у здания магазина на почве личных неприязненных отношений, потерпевшей причинила 29-летняя ранее неоднократно судимая местная жительница, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Ведется следствие.