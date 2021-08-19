Три поселения Одесского района Омской области планируется газифицировать в конце 2021 г.

В Одесском районе Омской области продолжается строительство межпоселкового газопровода протяжённостью около 30 км от села Одесское до сельских поселений Буняковка, Благодаровка и Ганновка. Ввод объекта в эксплуатацию создаст условия для газификации 815 домовладений и 5 котельных.

- Строительно-монтажные работы идут по графику и завершатся в четвертом квартале 2021 г. Сейчас построено уже более 10 км газопровода, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.