В Омске поймали екатеринбурженку, торговавшую крупными партиями наркотиков

Полицейские задержали оптовую закладчицу и продолжают искать организаторов бизнеса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Омская полиция арестовала 42-летнюю жительницу Екатеринбурга. По оперативным данным, она приехала в Омск около месяца назад чтобы заняться торговлей наркотиками. Женщину поймали после оборудования закладки с 56 дожами наркотиков. При себе у неё нашли ещё два пакета со 198 грамма и наркотиков.

Как уточнили в пресс-службе полиции, женщина работала оптовым курьером в одном из интернет-магазинов. В квартире, которую она арендовал тоже нашли наркотики, весы для фаствки и упаковки. Также обнаружили и телефон, по которому она связывались с клиентами и поставщиками На женщину завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Расследование продолжается.