В Омске вынесли приговор хакеру, взломавшему сайт мэрии

Злоумышленника наказали годом исправительных работ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Парня признали виновным во внедрении вируса на одну из страниц сайта мэрии Омска.

Молодой человек сделал это, запустив через устройство в компьютерном клубе вредоносную программу, сканируюшую слабые места в защите сайтов.

– Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.