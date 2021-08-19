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Общество19 августа 2021 5:14

В Омске вынесли приговор хакеру, взломавшему сайт мэрии

Используя специальную программу, парень внедрил вирус на одну из страниц в Сети
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Злоумышленника наказали годом исправительных работ.

Злоумышленника наказали годом исправительных работ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Парня признали виновным во внедрении вируса на одну из страниц сайта мэрии Омска.

Молодой человек сделал это, запустив через устройство в компьютерном клубе вредоносную программу, сканируюшую слабые места в защите сайтов.

– Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.