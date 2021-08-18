В мэрии сделали заявление о том, как подорожание газа скажется на стоимости проезда в Омске

Горожане опасаются, что билет в автобусах станет дороже. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Стремительно дорожает газ на омских заправках. Только за последнюю неделю, по сообщениям сибиряков, он вырос в цене на 50%.

- Это что же делается: газ уже по 42 рубля. Подошел к сотруднице заправки, говорит, что вчера она уходила со смены, и топливо стоило 36 рублей. Кошмар! - возмущается в соцсетях омич.

Больше всего горожан пугает, что из-за роста цен на голубое топливо подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Многие автобусы и маршрутки в Омске работают именно на газу. В мэрии уже прокомментировали опасения жителей и попытались успокоить пассажиров.

- В Омске 68 маршрутов работают по регулируемому тарифу, и 67 – по нерегулируемому. Вопрос о повышении стоимости проезда на маршрутах с регулируемым тарифом, в том числе в муниципальных автобусах, в настоящее время не рассматривается, - говорится в сообщении администрации города.