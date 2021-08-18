Самая короткая дорога в Омске: несколько метров асфальта проложили прямо в поле

Омич удивился, наткнувшись на асфальт посреди поля. Фото: ВКонтакте

Ни для кого не секрет, что в Омске самое короткое метро – одинокая станция в центре города. Теперь, похоже, к нему в компанию добавится и сама короткая дорога. В соцсетях омичи поделились фотографией нескольких метров асфальта, внезапно появившихся посреди поля недалеко от гипермаркета «Лента» в районе Маскови-2. Действительно, несколько метров прикатанного асфальта неожиданно начинаются в зеленой траве и уводят буквально в никуда.

- Положили 5 метров асфальта в поле. Это явно что-то новенькое, - прокомментировал автор поста.

Омичи предположили, что так просто избавились от остатков асфальта, которые не пригодились на каких-нибудь работах, а еще посетовали, что можно было бы заделать несколько ям в городе.