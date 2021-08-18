На выходных в Омске установится 30-градусная жара

До конца лета в Омске будет солнечно и очень тепло.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В четверг, 19 августа, в Омской области ожидается незначительное похолодание – до +24 градусов. Однако жара вернется уже через несколько дней.
По информации портала Gismeteo, в субботу, 21 августа, ночью ожидается +16, днем воздух прогреется до +30 градусов.
В воскресенье, 22 августа, будет еще теплее: ночью +17, днем +31 градус. Атмосферу немного освежит гроза.
Такая же очень теплая погода продержится почти до конца лета, обещают синоптики.