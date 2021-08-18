На выходных в Омске установится 30-градусная жара

До конца лета в Омске будет солнечно и очень тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 19 августа, в Омской области ожидается незначительное похолодание – до +24 градусов. Однако жара вернется уже через несколько дней.

По информации портала Gismeteo, в субботу, 21 августа, ночью ожидается +16, днем воздух прогреется до +30 градусов.

В воскресенье, 22 августа, будет еще теплее: ночью +17, днем +31 градус. Атмосферу немного освежит гроза.

Такая же очень теплая погода продержится почти до конца лета, обещают синоптики.