«Магнит» в Омске перезапустил гипермаркет в новом формате «Экстра»

18 августа розничная сеть «Магнит» в рамках реализации программы обновления собственных торговых объектов перезапустила в Омске гипермаркет в новом формате «Экстра». В торжественном открытии приняли участие заместитель министра экономики Омской области Ирина Баранова и директор Сибирского округа «Магнит» Алена Рыбалко.

Обращаясь к персоналу и покупателям, замминистра Ирина Баранова отметила, что все масштабные перемены и изменения должны положительно отражаться не только на сервисе, но и на ценах, чтобы совершать покупки омичам было всегда приятно и выгодно, поэтому особенно радует, все социально-значимая продукция, включая борщевой набор, доступна и представлена в полном объёме.

Общая площадь омского «Магнит Экстра», расположенного по адресу ул. 70 лет Октября, 1, составляет около 14 тыс. кв. метров. В ассортименте – более 26 тыс. товаров, при этом категории «фреш» и «ультрафреш» составляют около 20%. За качество охлажденной продукции отвечает умная туманообразующая система – технология позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции. Ассортимент собственной кулинарии и еды на вынос превышает 370 наименований. В продаже – более 180 видов выпечки – хлеб ручной работы, пироги и торты, предусмотрена услуга «кофе с собой».

«Магнит» работает с более 70 поставщиками из Омской области, поэтому в гипермаркете можно найти широкий ассортимент продукции местных производителей. Вся локальная продукция выделена топперами «Покупайте омское». Также в магазине имеется отдельно выделенная зона, где присутствует уникальная фермерская продукция региональных предпринимателей Омской области.

В магазине работает 10 касс с дисплеями для покупателей, показывающими наполнение чека и актуальные промоакции и 14 касс самообслуживания. Имеется промо-аллея, где расположены товары со скидками, «Остров здоровья» с продукцией для сбалансированного питания.

- Омская область имеет большой потенциал для развития нашей сети. Мы идем в ногу со временем и понимаем, что наши торговые объекты должны соответствовать самым современным технологиям, при этом, оставаясь доступными в части ценовой политики. Мы существенно увеличили ассортимент, уделив особое внимание омским производителям – на полках представлено расширенное количество местных поставщиков. Уверены, что данный гипермаркет со своей уникальной атмосферой станет еще более любимым местом для покупок у жителей Омской области, – прокомментировала директор Сибирского округа розничной сети «Магнит» Алена Рыбалко.