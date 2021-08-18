В Омской области прибавилось 387 заразившихся коронавирусом

В Омске постепенно увеличивается ежедневный прирост выздоровевших от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области по последним данным минздрава за сутки появилось 37 зараженных коронавирусом. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме, поэтому 337 пациентов находятся на амбулаторном лечении, а 50 отправились в стационары. Общее число зараженных с начала пандемии в регионе составило 68 216 человек.

Выздоровел за сутки 301 человек, а за все время пандемии 49 477 омичей.

Умерли за сутки 10 омичей. Общее число умерших от ковида уже достигло 1 870 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 535 260 человек, полностью вакцинированы 425 090 человек, остальные доживаются второго компонента «Спутник-V».