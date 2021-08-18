В Омской области угонщику газгольдер помешал скрыться от полиции

Угонщик попытался скрыться в полях, но просчитался.

В Щербакульском районе Омской области в полицию пришла 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что подозревает в угоне автомобиля своего 24-летнего приятеля. Накануне они вместе выпивали, но женщина уснула. А когда пришла в себя, то ни собутыльника, ни машины уже не было.

Полицейские приступили к поискам и вскоре обнаружили угнанную машину а 89 километре трассы Бакбасар – Полтавка. Угонщик ехал в сторону райцентра Щербакуля. Патрульные попросили водителя остановиться, но он только прибавил скорость. По асфальтированной дороге погоня продолжалась долго, но потом угонщик решил свернуть в поля на грунтовку, чтобы скрыться от преследований. Тут судьба и сыграла с ним злую шутку. В темноте и траве он не заметил газгольдер и налетел на него.

Выяснилось, что 24-летний сельчанин уже был судим за кражи, а в июне прошлого года лишился прав. Сейчас за одну поездку он заработал 7 административных и 2 уголовных дела.