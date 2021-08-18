«Я тебе кишки выпущу»: водитель маршрутки грубил пассажирам и грозил расправой

Водитель 414 маршрутки серьезно напугал пассажиров своим поведением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях появилась жалоба от омича, который, по его словам, стал свидетелем неадекватного поведения водителя маршрутки. Уже не раз омичи жаловались на недовольство водителей безналичным расчетом, вот и в этот раз причиной конфликта стал именно он.

- Всю дорогу кричал матом, что его достала оплата картами и ему денег мало; что его гаишник оштрафовал на 500 рублей и чем он будет платить, раз наличкой никто не рассчитывается, и все в таком духе. Потом уже перешел на личные оскорбления пассажиров, далее, угрожая физической расправой и, кхм, половым контактом однополым с присутствующими, горделиво рассказывал, как опускал всех на зоне, - написал в посте омич.

По его словам, самое пугающее произошло потом. Пассажир рассказал, что водитель с ножом выпрыгнул на улицу за другим пассажиром, который сфотографировал номер автомобиля, с криками «Кишки выпущу!».

В комментариях омичи осудили такое поведение маршрутчика, но нашлись и те, кто усомнился в причинах конфликта.