Оплачивать тепло и горячую воду удобнее дистанционно!

АО «Омск РТС» постоянно расширяет перечень дистанционных сервисов – с их помощью можно не только оплачивать услуги и передавать показания, но и получать консультации специалистов, заказывать справки, менять данные о проживающих в квартире, отправлять документы о пройденной поверке приборов учета, заказывать опломбировку.

- Личный кабинет на сайте АО «Омск РТС» omskrts.ru: передать показания приборов учета, оплатить начисления, оформить заявку на опломбировку приборов учета, уточнить задолженность;

- Сервис «Обратная связь» на официальном сайте omskrts.ru: оставить обращение, задать вопрос, прикрепить документы;

- - Официальные группы АО «Омск РТС» в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/omskrts и Facebook facebook.com/omskrts/ : оставить обращение, задать вопрос, прикрепить документы;

- 8-800-770-74-60 (звонок бесплатный, круглосуточно): отдельный номер для передачи показаний приборов учета горячей воды и тепловой энергии в жилых помещениях;

- Мобильное приложение «Комби» (бесплатно скачать можно в магазинах приложений App Store или Google Play): заменяет потребителю Личный кабинет – можно привязать один или несколько лицевых счетов, передать показания счетчиков, оплатить начисления за отопление и горячую воду;

- Сайт «Все платежи» (vp.ru): оплатить начисления за отопление и горячую воду по адресу без квитанции и номера лицевого счета;

- Электронная почта абонентского отдела (адрес указан в квитанции): передать показания приборов учета

САО – PU_sov@omskrts.ru;

КАО – PU_kir@omskrts.ru;

ЦАО – PU_cen@omskrts.ru;

ОАО – PU_okt@omskrts.ru;

ЛАО – PU_len@omskrts.ru;

- Сервисы банков-партнеров для оплаты начислений: система «Сбербанк Онлайн», «Домашний Банк» для клиентов АО «Газпромбанк», «ОТПДирект» для клиентов АО «ОТП Банк».